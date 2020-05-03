دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة التاسعة من "خيانة عهد" ليسرا



وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" بـ اجتماع بين زوجة "مروان" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة عبير صبري بـ زوج موكلة "مروان" ويتضح أن "نادية" زوجته هي وراء هذه المشكلة وأخذت منهم ايصالات الأمانة بمبلغ 2 جنية.



وذهبت "عهد" لـ "مجدي" الذي كان يعمل مع زوجها لأكثر من 25 عام، والآن اتفق مع شقيقها "مروان" في السر واتهامها في قضية تهرب تضريبي وأخذ منها توكيل المصنع والأن يحاول أخذ موظفين شركتها ليضمهم لـ شركتة، وأثناء وجودها في مكتبة وجدت شخص غريب وبالتركيز مع ملامح وجهه اكتشفت أنه أخر شخص خرج من محل زوجها قبل وفاته، وبدأت تشك بأن "مجدي" له يد في قت زوجها.



وجمع مشهد بين "عهد" وشقيقها "مروان" في منزلة بعدما تذكرت "أمين" الشخص الذي له يد في مقتل زوجها، لتطالبه بتحريك ورق القضية بعد مرور علها أكثر من ثلاثة سنوات بسبب عملة كـ محامي.



وأثناء حديث "عهد" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا مع شقيقها، خرجت "نادية" زوجت "مروان" لـ تهاجم يسرا بأنها تتحدث بصوت منخفض مع زوجها، ولم يرد عليها "مروان" مما أثار غضب يسرا وخرجت مسرعة من المنزل وحاولوا ابنائهم هنادي مهنى وتيام مصطفي قمر الاعتذار لها.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.











عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن يعرض به في المارثون الرمضاني الحالي 2020.وانتهت الحلقة السابقة بتعرض "مروان" لعملية نصب بسبب خيانته لـ زجته عبير صبري والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، حيث كان مواعد امرأة كانت طالبة الخلع من زوجها وطلبت منه أن يترافع عنها بطبيعة عمله كمحامي، ولكن اقتحم زوج هذه المرأة مكتب "مروان" ووجدهم متلبسين حيث كانوا يرتدون ملابس النوم، وقام زوجها بتصويرهما لمساومة "مروان" وإرغامه إمضاء وصولات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه.