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"التنمية المحلية": ندرس تحديد مواعيد للغلق بعد انتهاء كورونا (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 07:46 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
كساب أحمد
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بالتعامل بحزم وحسم مع الأسواق العشوائية، خاصة مع أزمة كورونا، وتنظيم الأسواق بحيث تكون بشكل حضاري.  

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك دراسة الآن مع المحافظات فيما يتعلق بمواعيد علق المحلات بعد انتهاء أزمة كورونا، بحيث تكون منظمة ومخططة في الدولة المصرية. 

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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