وزير التعليم: "سعداء بالطلاب اللي عملوا البحث"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن من يسعى إلى الغش حتى ينجح "بيأذي نفسه في المقام الأول"، مضيفا متسائلا: "إحنا بندخل ولادنا المدارس عشان يتعلموا، ولا يأخذوا شهادة بيضاء".





وتساءل "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: ما تبرير أولياء الأمور الذين يسعون لشراء الأبحاث لأولادهم"، معقبا: "بتعملوا كده ليه.. دي مشكلة ثقافة!!".





وأضاف وزير التعليم: "اللي اشتغل مشروع البحث بنفسه سعداء بيهم.. واللي غش أو اشترى البحث هو الخاسر الأكبر".





هذا وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.





وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.





وأشار الوزير، إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.





خطوات التسليم الورقي:

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.





٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.





٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.