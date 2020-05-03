ننشر صور تركيب وتغليف كباش ميدان التحرير تمهيدًا للافتتاح

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة في إلى جوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم توقيفها في منتصف الميدان بوسط القاهرة، وتغطيتها بصناديق خشبية لحين موعد الافتتاح.





وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور التي تسجل مراحل التركيب والتغليف التي تمت للكباش الأربعة، على القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها في الميدان خلال الشهور الماضية.





وتم تغليف الكباش الأربعة بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.





يذكر أن مشروع تطوير ميدان التحرير يأتي في القلب من مشروع طموح ضخم يستهدف تحويل الميدان لمتحف مفتوح، يمثل نقطة من نقاط الجذب السياحي في القاهرة، حيث تم تركيب مسلة مصرية قديمة، وسيتم تركيب أربعة تماثيل للكباش حولها، كما سيتم توحيد ألوان كل المباني المحيطة بالميدان باللون الرملي، كما سيتم توحيد الإضاءات مع إضاءات المتحف المصري بالتحرير، إضافة لمنع أي إعلانات دعائية في الميدان، وبذلك سيكون الميدان بالمسلة والكباش، وتمثال عمر مكرم، والمتحف المصري، وكوبري قصر النيل، إضافة للمساحات الخضراء التي ستحول الميدان لممشى سياحي ضخم، سيكون هو وجهة السائح الأولى والتي منها سينطلق إلى باق معالم القاهرة التاريخية.





تطوير المتحف المصري بالتحرير

كما يجري بالمتحف المصري في التحرير الآن مشروع تطوير ضخم يستهدف العودة به إلى سابق رونقه القديم، حيث سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3.1 مليون يورو.





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