نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يحذر المصريين من كارثة

قال الدكتور عبدالهادي الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه لا يوجد أي اهتمام من المواطنين أو إجراءات احترازية ضد "فيروس كورونا"، والناس حتى الآن لا تدرك كارثة "كورونا"، مضيفا: "وزارة الصحة هتعمل أكتر من كدا إيه.. بنضحى بحياتنا.. ساعدونا بالالتزام، الماسك يساعد في الحد من انتشار الفيروس بنسبة 60%".





وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج كل يوم الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوف يؤدي إلى كارثة وسنتحول إلى إيطاليا جديدة، وستزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب لا يتخيله أحد، مؤكدا أن وزارة الصحة قدمت كل ما لديها من أجل التغلب على الفيروس ومواجهته إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات التي حددتها الدولة، وبالتالي زادت نسب الإصابات في مصر.





ولفت إلى أنه لابد على أي مواطن يشعر بأي أعراض بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات، ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.



