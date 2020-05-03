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نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يحذر المصريين من كارثة
الأحد 03/مايو/2020 - 07:19 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عبدالهادي الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه لا يوجد أي اهتمام من المواطنين أو إجراءات احترازية ضد "فيروس كورونا"، والناس حتى الآن لا تدرك كارثة "كورونا"، مضيفا: "وزارة الصحة هتعمل أكتر من كدا إيه.. بنضحى بحياتنا.. ساعدونا بالالتزام، الماسك يساعد في الحد من انتشار الفيروس بنسبة 60%".
وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج كل يوم الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوف يؤدي إلى كارثة وسنتحول إلى إيطاليا جديدة، وستزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب لا يتخيله أحد، مؤكدا أن وزارة الصحة قدمت كل ما لديها من أجل التغلب على الفيروس ومواجهته إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات التي حددتها الدولة، وبالتالي زادت نسب الإصابات في مصر.
ولفت إلى أنه لابد على أي مواطن يشعر بأي أعراض بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات، ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.
ومن جانبه طالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بضرورة فرض ارتداء الكمامة للجميع، في كل التعاملات في المصانع والمصالح الحكومية والخاصة المحلات و"الميكروباصات" وغيرهم، وأن يكون قرارا ملزما لا يمكن مخالفته من قبل المواطنين وتعاقب عليه الدولة.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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