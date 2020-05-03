Advertisements

أحمد موسى عن محاولة اغتياله في 2014 : "أنا لا قلقان ولا خايف" (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق قرر وضع حراسة له بعد أن تم رصد بوجود مخطط للإرهابيين لاغتياله في عام 2014.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه فوجئ باللواء محمد إبراهيم يقوم بالاتصال به ويخبره بأنه سوف يقوم بإرسال حراسة خاصة وكان حينها في مقر التلفزيون المصري.

وقدم موسى، الشكر إلى اللواء محمد إبراهيم، وطالبه حينها بعدم القلق والخوف، وبادره موسى قائلا: «الأعمار بيد الله سبحانه وتعالي وأنا لا قلقان ولا خايف ولا خوفنا ولا بنخاف".

وفي سابق من اليوم، تحدث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق عن حادث الاغتيال الذي تعرض له وقتما كان يشغل منصب وزير الداخلية، قائلا: "وقت التفجير كانت لحظة صعبة وكانت أشبه بالتواجد وسط جهنم".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابيين استخدموا نصف طن من المتفجرات

وأوضح أنه تم العثور على ماتور السيارة المفخخة التي يقودها الإرهابي وليد في الدور الـ 12 وذلك من شدة الانفجار.

وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن أبواب السيارة التي كان يستقلها أصابها عطل نتيجة الانفجار ولكنه رفض الخروج من باب السيارة الأمامي وأصر على ضرب الباب حتى يفتح وينزل منه، مؤكدا، «كانت لحظة صعب".

وأوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، أن مسلسل الاختيار واقعي وصور حادث الاغتيال الذي تعرض له بواقعية شديدة.
 
وأشار إلى أن الهاتف الخاص به فصل بعد الحادث وزوجته سمعت الخبر من زملاؤها في العمل والرئيس حاول الاتصال به للاطمئنان عليه ولكن الهاتف كان قد فصل.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من الاتصال به بعد ذلك وطلب منه الظهور الفوري على شاشات التليفزيون لتكذيب ما تردده وكالات الانباء التي قالت إن عملية الاغتيال نجحت.

وأشار إبراهيم إلى أن اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني عرض عليه خيوط الحادث بعدما تم التعرف عليه خلال 48 ساعة.

وأكد أنه تم العثور على بقايا المواد المتفجرة في الشقة التي كان يقطن فيها عشماوي في الحي العاشر.

واستكمل عشماوي ارتكب العديد من الجرائم البشعة في حق الضباط والجنود وكان يجب الحكم عليه بأكثر من حكم إعدام لأنه تسبب في العديد من الضحايا من أبطال القوات المسلحة.

ولفت إلى ان عدم تأمين مقرات الإخوان كانت مقصودة وهذا الكلام كشف عنه عندما كانوا في الحكم، ما أحدث نوع من الشد والجذب مع قياداتهم وتلقى اتصال من محمد مرسي.

وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه بلغ مرسي أنه لو قام بتأمين مقار الحرية والعدالة سيضطر لتأمين كل مقار الأحزاب السياسية وهذا غير متاح لقوات الشرطة.

وأضاف أن الإخوان قدموا له كشف بمجموعة من الأسماء للقبض عليهم منهم إعلاميين كبار كانوا يسيطرون على الرأي العام وقتئذ، مؤكدا أنه مزق الكشف أمام مندوب الإخوان.

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 12 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ يوم

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة