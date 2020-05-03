خالد أبوبكر: "هتشوفوا مفاجأة مدوية في نهاية مسلسل الاختيار"

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن نهاية مسلسل الاختيار الذي يعرض قصة حياة البطل المصري الخالد أحمد المنسي، ستعرض مفاجأة مدوية ستبهر كل متابعي المسلسل، وتصدم أنصار الجماعات الإرهابية، وعلق قائلا: "مش هحرق المفاجأة دي لازم تشوفوها بنفسكو، لكن بأكد لكم أنها هتبقى حاجة عظيمة".





وعرض أبوبكر، اعترافات نسرين عشماوي، زوجة الإرهابي هشام عشماوي، حول محاولته لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أنها اعترفت عليه في القضية، مشيرا إلى أن المحاكمة تمت بمنتهى الشفافية، وتم محاكمته بشكل طبيعي للغاية في حضور شهود وأدلة وتم الحكم عليه بالإعدام.





وقال الإعلامي إنها قالت إنها تزوجته في عام 2003 وأنه اعتنق أفكار متطرفة، وأنه اعتاد استضافة صديق له في أحد غرف المنزل الذي كان يعيش فيه، وأنه استضاف شخصين بعدها في شقته وبعدها قال لها أنه سيذهب للعمل في الإسكندرية بعد أن جلس مع رفيقيه، وأنها سمعت بعدها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.





وأضاف خالد أبوبكر، أن مسلسل الاختيار حاكى نفس القصة التي حدثت في الحقيقة، وقال أن المشهد الذي فرحت فيه نسرين عشماوي بمقتل الجنود المصريين في المسلسل، كان بمثابة صدمة، لأنها كانت أستاذ مساعد في إحدى الجامعات المصرية، وأنها كانت تبث سمومها في عقول الطلاب الذين كانوا على تواصل معها، وتساءل "لدينا كم نسرين عشماوي في مصر؟".





في سياق آخر، أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".





وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



