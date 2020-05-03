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شاهد.. طبيب سابق بهيئة الدواء الأمريكية: "ريمديسيفير" يعالج الحالات الحرجة

الأحد 03/مايو/2020 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق بهيئة الدواء الأمريكية، إن فيروس كورونا مشابه لمرض الإيبولا لذلك تم اتخاذ قرار لتجريب عقار "ريمديسيفير" على مصابي الوباء.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة عبر برنامج سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عقار ريمديسيفير تم إنتاجه لمرضى الإيبولا منذ عامين ولكن لم يتم الحصول على الإجازة لاعتماده، موضحا أنه تم إصدار قرار بتجربته واستبيان سلامة لمرضى كورونا.

وكشف، أن من يستفيد من عقار ريمديسيفير للحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي وأصبحت حالتها حرجة داخل غرف العناية المركزية، لافتا إلى أن 75% من الحالات المصابة بفيروس كورونا من الممكن أن تتعافى بالعزل المنزلي بدون الذهاب للمستشفى، موضحا أن عقار "ريمديسيفير" يقلل من نسبة إيواء المستشفى للمريض من 15 يوما إلى 11 يوما.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية متعافين عقار ريمديسيفير بوابة الفجر الفجر الحالات الحرجه أجهزة تنفس صناعي

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