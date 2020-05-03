شاهد.. طبيب سابق بهيئة الدواء الأمريكية: "ريمديسيفير" يعالج الحالات الحرجة

قال الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق بهيئة الدواء الأمريكية، إن فيروس كورونا مشابه لمرض الإيبولا لذلك تم اتخاذ قرار لتجريب عقار "ريمديسيفير" على مصابي الوباء.





وأضاف "الفقي" خلال مداخلة عبر برنامج سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عقار ريمديسيفير تم إنتاجه لمرضى الإيبولا منذ عامين ولكن لم يتم الحصول على الإجازة لاعتماده، موضحا أنه تم إصدار قرار بتجربته واستبيان سلامة لمرضى كورونا.





وكشف، أن من يستفيد من عقار ريمديسيفير للحالات الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي وأصبحت حالتها حرجة داخل غرف العناية المركزية، لافتا إلى أن 75% من الحالات المصابة بفيروس كورونا من الممكن أن تتعافى بالعزل المنزلي بدون الذهاب للمستشفى، موضحا أن عقار "ريمديسيفير" يقلل من نسبة إيواء المستشفى للمريض من 15 يوما إلى 11 يوما.



