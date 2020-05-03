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أستاذ فقه: المالكية أجازوا صلاة المأموم أمام الإمام (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 07:47 ص
سعد الهلالي
سعد الهلالي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن قضية الصلاة خلف المذياع أو التلفاز تعتبر قضية معاصرة، حيث أن المذياع والتلفاز ظهروا حديثا.

وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك شيخًا مغربيًا يجهله الأزهريون في مصر يدعى أحمد بن محمد الغماري ولد في 1910 وتوفى في 1993، كان له رأي في مسألة الصلاة خلف المذياع، وقد اشتق رأيه من وجهة نظر المالكية.

وأوضح أن "الغماري" ألف كتيبًا أسماه "الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع"، ووضع عدة شروط لصحة الصلاة، منوها بأن فقهاء المالكية يرون أنه لا يشترط أن يكون المأموم خلف الإمام، بل يمكن أن يكون المأموم أمام الإمام بشرط أن يكون على بينة وعلم بالركوع والسجود دون أن يخالف الإمام.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، بحضور عدد محدود من الذين يقومون بالبث الإذاعي، حرصا على سلامة الناس في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، قالت فيه إن الصلاة خلف التلفاز سواء التراويح أو الجماعة أمر لا يجوز.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وزاره الاوقاف منظمة الصحة العالمية متعافين صلاه التراويح بوابة الفجر الفجر

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