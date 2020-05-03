أستاذ فقه: المالكية أجازوا صلاة المأموم أمام الإمام (فيديو)

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن قضية الصلاة خلف المذياع أو التلفاز تعتبر قضية معاصرة، حيث أن المذياع والتلفاز ظهروا حديثا.





وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك شيخًا مغربيًا يجهله الأزهريون في مصر يدعى أحمد بن محمد الغماري ولد في 1910 وتوفى في 1993، كان له رأي في مسألة الصلاة خلف المذياع، وقد اشتق رأيه من وجهة نظر المالكية.





وأوضح أن "الغماري" ألف كتيبًا أسماه "الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع"، ووضع عدة شروط لصحة الصلاة، منوها بأن فقهاء المالكية يرون أنه لا يشترط أن يكون المأموم خلف الإمام، بل يمكن أن يكون المأموم أمام الإمام بشرط أن يكون على بينة وعلم بالركوع والسجود دون أن يخالف الإمام.



