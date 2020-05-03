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"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 03/مايو/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

أوضحت الفنانة بدرية طلبة، أنها لم تكن تعلم أن برنامج "كرسي الحقيقة" الذي تواصلت معها بشأنه الإعلامية أروى هو برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ولم تكن تعلم بالمقلب وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأضافت أن الإعلامية أروى طلبت منها ارتداء ملابس تتناسب مع برنامج مسابقات، لذالك قامت بارتداء بنطلون، وذكرت أنها لم توافق على إذاعة الحلقة من اجل المال بل لأن برنامج "رامز مجنون رسمي" هو برنامج قوي ويلاقي نسبة مشاهدة عالية كل عام في شهررمضان الكريم.

وطالبت جمهورها برؤية البرنامج بعين الاستمتاع والتسلية قائلة "يهمنا متعتكم وابتسامتكم ورمضان كريم علينا جميعا".

وكتبت تعليقا على صورة منشورها قائلة: "أى تعليق سخيف حيترد ويتعمل بلوك اللى حابب يكتب تعليق باحترام اهلا بيه قليل الادب حياخد على دماغه كفايه بقي قرف".


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