وليد فواز يتعدى بالضرب على طليق بسمة بسبب "شاهد عيان"



وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد بمعرفة "راجح" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان وليد فواز مكان خطف أولاد "ليلي" من خلال صديقة الذي يعمل في شركة اتصالات ويذهب مسرعًا الى المكان، وتعدي عليه بالضرب هو وصديقه وأخذ الاطفال.



وتهجم رجال ي وهيب العزازي على الدكتور النفسي "ياسر" والذي يجسد هذه الشخصية أيمن عزب، التي كانت تذهب إليه ندى وشقيقتها ليلى وكذلك ذهب إليه عمر لينكر معرفته بأي شيء يخص ندى سوى حياتها الشخصية.



وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.



ومن بطولة حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.















عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.