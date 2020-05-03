مفاجأة.. لاعب برازيلي ساهم في انتقال صلاح إلى ليفربول

فجرت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة مدوية، بشأن انتقال النجم المصري إلى ليفربول الإنجليزي منذ ما يقرب من 3 سنوات قادماً من روما الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن انضمام محمد صلاح للريدز فى 2017، جاء بلعبة القدر بعدما رفض ليفربول التعاقد مع البرازيلى أليكس تيكسيرا فى شتاء 2016 من فريق شاختار الأوكرانى.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، طلب التعاقد مع محمد صلاح، بعد أن طلب شاختار من ليفربول 38 مليون جنيه إسترلينى، لافتة إلى أن كان ينوى ضم اللاعب البرازيلي في المقام الأول.

وتابعت أن ليفربول دفع 36 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح قادما من نادى روما الإيطالى في صيف 2017.