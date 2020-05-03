وزير التعليم: شراء الطلاب الأبحاث حرق للأموال وبلا قيمة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن اهتمام بعض الطلاب بالغش أو بشراء الأبحاث جاهزة، بدلًا من أعدادها، أمر لا قيمة له، معقبًا "شراء الأبحاث عبارة عن حرق أموال ولي الأمر".



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc "، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المجتمع خلال آخر 30 عامًا اهتم بالحصول على الشهادة بأي ثمن، قبل الحصول على التعليم، معقبًا "مش مهم الطالب يحصل على الشهادة، والمهم حصوله على مهارات تعليمية جيدة".



ولفت إلى أن تصحيح الأبحاث لن يكون من خلال معلم الفصل، ولكن سيكون من خلال معلمين خارج المحافظة تمامًا، حتى لا يستغل هذا الأمر من قبل معلم الفصل.





هذا وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشائعات التي ترددت بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.



وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك: "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".

وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون".



وقال الوزير: "لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم امام هؤلاء المغرضين". وننشر صورة من هذا الملخص.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ‎مبادرة جديدة من الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي دروس مقدمة من الوزارة مدفوعة الاجر.



‎وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "المبادرة واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.



‎وأضاف: "وتدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على ‎المدرس".





