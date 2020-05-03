Advertisements

سارة الشامي تعاير عصام السقا بمستواه الاجتماعي في "فرصة تانية"

الأحد 03/مايو/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

حيث طلب عصام السقا "خالد" من سارة الشامي "شرين" أن يخرج معها، فوافقت شرين على هذا الطلب وخرجت معه، فذهبوا إلى المول وصاروا يمشوا فيه كثيراً.

فملت شرين وقالت له ما هذه الخروجة، فرد عليها قائلاً ماذا تريدين، فقالت أريد هذا العقد، فقال لها هو جيد لكنه غالي كثيراً، أخاف أن أدخل المحل وأسأل عن سعره، فردت عليه قائلة هذه المشكلة.


فطلبت منه شرين أن تذهب لبيتها فقال لها سأطلب لكي سيارة فردت عليه بدهشة قائلة سيارة!! هل أنت لا تمتلك سيارة، فرد عليها قائلاً لا أملك سيارة، فغضبت وقالت له أطلب سيارة تصلني إلى بيتي.


ثم قابلها خالد في اليوم التالي في الشركة، فذهب إليها وقال لماذا لا تردي على هاتفي أمس، فقالت له تعبت كثيراً من المشي، لم أُخذ بالي، تركته.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

أخبار تهمك

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

'الصحفيين' ترد على فرج عامر: إلزم الصمت ولا تتحدث فيما لا تفهم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يقرر طرد 4 لاعبين في الصيف

منذ 42 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

"أشبه بجهنم".. وزير الداخلية الأسبق يروي محاولة اغتياله (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 19 ساعة

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ 43 دقيقة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

01:56 ص

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

01:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة