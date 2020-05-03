سارة الشامي تعاير عصام السقا بمستواه الاجتماعي في "فرصة تانية"

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عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



حيث طلب عصام السقا "خالد" من سارة الشامي "شرين" أن يخرج معها، فوافقت شرين على هذا الطلب وخرجت معه، فذهبوا إلى المول وصاروا يمشوا فيه كثيراً.



فملت شرين وقالت له ما هذه الخروجة، فرد عليها قائلاً ماذا تريدين، فقالت أريد هذا العقد، فقال لها هو جيد لكنه غالي كثيراً، أخاف أن أدخل المحل وأسأل عن سعره، فردت عليه قائلة هذه المشكلة.





فطلبت منه شرين أن تذهب لبيتها فقال لها سأطلب لكي سيارة فردت عليه بدهشة قائلة سيارة!! هل أنت لا تمتلك سيارة، فرد عليها قائلاً لا أملك سيارة، فغضبت وقالت له أطلب سيارة تصلني إلى بيتي.





ثم قابلها خالد في اليوم التالي في الشركة، فذهب إليها وقال لماذا لا تردي على هاتفي أمس، فقالت له تعبت كثيراً من المشي، لم أُخذ بالي، تركته.







يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.