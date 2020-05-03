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بعد مقتل ناهي.. لارا الضحية الجديدة لمؤلف مسلسل "بالقلب" في الحلقة الـ9

الأحد 03/مايو/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
عرضت قناة lbci اللبنانية الحلقة التاسعة من مسلسل بالقلب وهو من بطولة كارمن لبس وبديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان.

وشهدت الحلقة أحداثًا مثيرة حول اختفاء لارا والشكوك حول مقتلها وانها ستلقى نفس مصير شقيقها ناهي.

وأثارت الحلقة وأحداثها ضجة كبيرة بسبب لارا ووجهوا رسائل للكاتب طارق سويد معلقين "‏‎‎أكيد منا ميتة طارق قلبو طيب مش رح يقتل ناهي يرجع يقتل لارا كمان  معي حق ما هيك يا كاتبنا المبدع؟، ‏‎‎إذا لارا رح تطلع ميتة أنا رح جن.

وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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