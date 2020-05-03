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مفاجأة.. الأهلي يقرر طرد 4 لاعبين في الصيف

الأحد 03/مايو/2020 - 01:42 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
حسام مجدي

يستعد النادي الأهلي للدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بشكل قوي مع بداية شهر يونيو القادم.

 

واستقر الأهلي على رحيل 4 لاعبين دفعه واحده عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

 

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، رحيل كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا ووليد أزارو وحسين السيد عن صفوف النادي في الصيف القادم.

 

وأكد رينيه فايلر إلى إدارة الأهلي أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الموسم القادم ويفضل الاستفادة منهم ماديًا.

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