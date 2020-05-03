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موقف مؤثر للفنان السعودي حسن عسيري مع رامز جلال (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 05:31 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "MBC"، إن برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي" ينتمي لفئة برامج المقالب، وهي نوعية موجودة في كل دول العالم. 

وأشار "حايك"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك خطًا رفيعًا لا يجب أن يتجاوزه الإنسان في هذه البرامج ما بين المبالغة وبين حدوث شيئا قد لا يحمد عقباه، كإصابة أحد الضيوف. 

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجموعة "MBC"، أن المنتج حسن عسيري والذي ظهر في إحدى حلقات برنامج الفنان رامز جلال أخبره أنه أصيب بالرعب خلال الحلقة، ولكنه عندما شاهد عيون رامز جلال شعر أن به حنية في قلبه، ولن يتركه، وجعله يشعر بالاطمئنان. 

انتقادات لبرنامج رامز جلال
وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانا عاجلا، قالت: من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم.

وأضاف البيان: تابعت نقابة الإعلاميين عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال، والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى، ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية، فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.

وتابع: إذ تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، لما يعرض على شاشتها، باعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى، وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج، لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.. وأخيرا لا يسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.

وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.

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