موقف مؤثر للفنان السعودي حسن عسيري مع رامز جلال (فيديو)

قال مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "MBC"، إن برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي" ينتمي لفئة برامج المقالب، وهي نوعية موجودة في كل دول العالم.





وأشار "حايك"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك خطًا رفيعًا لا يجب أن يتجاوزه الإنسان في هذه البرامج ما بين المبالغة وبين حدوث شيئا قد لا يحمد عقباه، كإصابة أحد الضيوف.



