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محمد لطفي يعرض حياة هنا شيحة للخطر بسبب حسن الرداد

الأحد 03/مايو/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.
وفي أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "شاهد عيان " لـ حسن الرداد شهدت خيانة زوجة "وهيب العزازي" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمد لطفيله، مع "عادل" والذي يجسدها تمار فرج. 

ويؤكد "وهيب العزازي" على "عمر شكري " أن حياة "ايزايت" مقابل حياة زوجته "ندى " ولكن أثناء انعقاد المؤتمر يشعر "عمر" بحركة وعندما خرج من القاعة وجد أحد رجالة قتيل، وفي الوقت ذاته سمع اطلاق النار داخل القاعة على "ايزايت".

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

ومن بطولة حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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هنا شيحه مسلسل شاهد عيان محمد لطفي دراما رمضان حسن الردااد احداث شاهد عيان

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