أمير العشري لـ"الفجر الفني": شخصية ليث في "النهاية" من أقرب الشخصيات لقلبي.. لهذا السبب ياسر سامي أصر على حلاقة "ذقني" بنفسه (حوار)







وأجرى 'الفجر الفني' حوارًا مع الفنان أمير العشري، للتحدث معه عن تجربته في مسلسل "النهاية"، والذي جذبه لتقديم شخصية ليث.



والى نص الحوار...



كيف جاء ترشيحك للمشاركة في مسلسل "النهاية"؟

لدي موقف غريب جداً بعد مشاهدتي لبوستر المسلسل فور نزوله أعجبت بالفكرة كثيراً وأن يوسف الشريف لم يشارك في أعمال منذ سنتين وشعرت أن الموضوع به نقلة وجرافيك وتمنيت العمل فيه، والغريب أن في نفس اليوم أتصل بي المخرج المنفذ الاستاذ محمد الطحاوي وبلغني بترشيحي في المسلسل وأن أذهب لمقابلة الاستاذ ياسر سامي.





ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟

في البداية عند قرائتي للورق شعرت بصعوبة وأما أن يصبح هذا العمل فني قوي جداً ونقلة في تاريخ الدراما المصرية لخوضنا في هذه المنطقة وقدرتنا على المنافسة بالخارج، أما أن ننفذ عمل لا ينال إعجاب الجمهور وسيسخر منه، ولكن أسماء فريق عمل النهاية هي التي جعلتني مطمئناً، الاستاذ ياسر سامي لديه خبرة غير طبيعية في مجال الجرافيك وأثبت بجدارة أنه مخرج درامي ثقيل جداً، ويوسف الشريف لا يوافق على عمل ليس يراه جيداً هذه الأشياء التي أعطت لقلبي قوة للمشاركة.





كيف كانت كواليس العمل مع يوسف الشريف؟

كواليس العمل مع يوسف الشريف كانت جميلة جداً وهو إنسان محترم، وأول موقف جمعنا ببعض أثناء تصويرنا بالأردن وكنا نشاهد سوياً ماتشات الدوري الانجليزي أو الأهلي.





ما المواقف الطريفة التي تعرضت لها أثناء التصوير؟

من المواقف اللطيفة التي حدثت معي أثناء تصويري في الأردن بعد ثاني يوم من وصولي وذهابي للتصوير قابلت ياسر سامي ومن المفترض أن نقوم بالتصوير في الشارع وطلب الاستاذ ياسر ماكينة حلاقة بالكهرباء لفكرة اللوك الغريب لدقني وبعد مجئ الكوافير رفض أستاذ ياسر وأصر على عمل اللوك بنفسه وقام بحلاقتي.



وما أصعب المواقف التي تعرضت لها في التصوير؟

فترة الأردن في العموم كانت صعبة، لأننا سافرنا في الشتاء والأردن برد جداً وتصويرنا كان دائماً في مناطق جبلية وكان البرد الشديد صعب علينا.





من من فناني الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟

كنت أحلم طول عمري بالعمل مع الاستاذ أحمد زكي، والاستاذ نور الشريف، والراحل خالد صالح وللأسف لم يقدر لي النصيب العمل معهم.





ومن من الفنانين الحاليين تتمنى الوقوف أمامهم؟

أتمنى العمل مع الكثير منهم، وجودة الورق بالنسبة لي هي التي تحكم لمشاركتي في أي عمل.





قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟

شخصية بنسل في مسلسل ''اختيار إجباري"، وشخصية ليث الذي أقدمها حالياً في مسلسل "النهاية" من أقرب الشخصيات لقلبي.





ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟

لدي رغبة في تجسيد شخصيات عديدة ومختلفة.





كيف تقضي وقتك في فترة الحجر المنزلي؟

أقضي وقتي في الحظر المنزلي ما بين القراءة ومشاهدة أفلام عديدة على نت فليكس، وذهابي للتصوير.





ما النصائح التي توجهها لجمهورك لتوعية ضد فيروس كورونا؟

نصيحتي للجمهور أن يكون لدينا وعي أكثر ونعرف حجم المشكلة التي يواجهها العالم بأكمله، وأتمنى الالتزام بالحظر المفروض وبإجراءات الصحة العامة والمحافظة على أنفسهم، وربنا يحفظ مصر والعالم العربي بأكمله.



هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟

أتابع السوشيال ميديا بشدة ولكن أشعر انني غير مشارك بها كثيراً ولكن أحب مشاهدة إتجاهات وأراء الناس عليها.









لفت الفنان الشاب أمير العشري، الأنظار إليه بعد تألقه في عدد من الأعمال الفنية وأخرها "النهاية" للنجم يوسف الشريف والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.