عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 18 إرهابيا في تبادل للنيران بمحيط بئر العبد، وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.





وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا، للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.





وأوضحت أنه تم استهداف منطقة اختباءهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع عدد 18 عنصر وعثر بحوذتهم على (13 سلاح آلي، 3 عبوات معدة للتفجير، 2 حزام ناسف.



