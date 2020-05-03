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متمرد الأهلي على ردار الاتحاد السكندري

الأحد 03/مايو/2020 - 01:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أميرة فطين

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي الاتحاد السكندرى، للتعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب نادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد فتحت خط المفاوضات مع النادي الأهلي لضم صالح جمعة، خلال الفترة المقبلة.

 

فيما طلب صالح جمعة، تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم، لرغبته في اللعب خارج مصر، حيث يننتظر اللاعب وصول بعض العروض الخارجية من أجل مناقشتها مع إدارة النادي الأهلي.

 

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات الجهاز الفنى لنادى الأهلى خلال الفترة الماضية، لأسباب فنية.


وكان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، قد قرر الاستغناء عن اللاعب صالح جمعة خلال فترة قيادة القلعة الحمراء، لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني.

 

وتخطط إدارة القلعة الحمراء للاستفاده بمكان فارغ في القائمه للتعاقد صانع ألعاب جديد، في فترة الانتقلات الصيفية القادمة.


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