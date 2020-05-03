شاهد.. متحدث "MBC" يرد على اتهامات إيقاف برنامج باسم يوسف

عقب مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "MBC"، على ما تردد بشأن تدخل المملكة في إيقاف برنامج باسم يوسف، قائلا: "هذا كلام كذب وافتراء".

وأشار "حايك"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المملكة لم تتدخل يوما بهذا الشأن، أو أداء قناة "MBC مصر" عامة، وليس فقط برنامج باسم يوسف.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي"، أن كل ما ذكر بشأن تدخل المملكة في هذه المسألة غير صحيح، كاشفا أن باسم يوسف هو من قرر عدم الاستمرار في برنامجه لظروف وأسباب هو من يجب أن يفصح عنها، منوها بأن المجموعة عرضت على باسم يوسف أفكار برامج أخرى، وباسم لم يوافق على الظهور من خلالها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي"، أن كل ما ذكر بشأن تدخل المملكة في هذه المسألة غير صحيح، كاشفا أن باسم يوسف هو من قرر عدم الاستمرار في برنامجه لظروف وأسباب هو من يجب أن يفصح عنها، منوها بأن المجموعة عرضت على باسم يوسف أفكار برامج أخرى، وباسم لم يوافق على الظهور من خلالها.

وتابع أن دعم المملكة لمصر وشعبها أكبر بكثير من أن تتدخل فيما تقدمه قناة "MBC مصر"، أو برنامج عليها.

وتابع أن دعم المملكة لمصر وشعبها أكبر بكثير من أن تتدخل فيما تقدمه قناة "MBC مصر"، أو برنامج عليها.

نتقادات لبرنامج رامز جلال

وتعرضت مجموعة "إم بي سي" للكثير من الاتهامات في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يخص برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانا عاجلا، قالت: من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم.





وأضاف البيان: تابعت نقابة الإعلاميين عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال، والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى، ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية، فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.





وتابع: إذ تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، لما يعرض على شاشتها، باعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى، وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج، لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.. وأخيرا لا يسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.





وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.



