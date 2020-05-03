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أحمد النجار يصرح بحبه لهبة عبد الغني.. وهكذا كان ردها

الأحد 03/مايو/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




انطلقت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

بعدما نجد أحمد النجار "مصطفى" هبة مجدي "صافي" من الموقف التي وضعت نفسها به في المطعم، عندما راقبت نستر سامح "إدوارد" ، عندما خرجت زوجته ذهبت وجلست معه، فجاءت زوجته مرة آخرى فجأة ووجدتت صافي تجلس بدلاً منها، فجاء مصطفى لكي ينقذ الموقف وقال لزوجة مستر سامح أنه كان معها، جلسوا مع مستر سامح عندما تركتيه.


وكان مصطفى في المطعم لأنه كان يراقب صافي أيضاً، ثم أخذ صافي وركبت معه في السيارة، طلب منها أن يذهبوا في كافيه حتى يتحدث معها في موضوع ورفضت، لكن أخذها.


إعترف مصطفى بحبه لصافي، فغضبت صافي وقالت له أنا أكبر منك ب 10 سنوات، فقال لها ومستر سامح متزوج لماذا أعجبتي به، فقالت له هذا جيد أنت تعلم أنني أحب شخص فإتركني، فرقض وقال لها أعطيني فرصة أقرب منكِ، أمسح من ذاكرتك مستر سامح، لكنها رفضت وتركته.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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