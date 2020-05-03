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باحث أمني يتهم شاومي Xiaomi بالتجسس على أنشطة مستخدمي هواتفها

الأحد 03/مايو/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
اتهم باحث الأمن السيبراني "غابي سيرليج"، شركة شاومي - Xiaomi بانتهاك خصوصية مستخدمي هواتفها من خلال تسجيل أنشتطهم الخاصة في استخدام الإنترنت والهاتف.

أفاد الباحث غابي سيرليج أن هاتفه الذكي Redmi Note 8 كان يراقب كل ما كان يفعله على الهاتف، حسبما ذكرت مجلة فوربس يوم الخميس الماضي.

وقال سيرليج، أن متصفح شاومي - Xiaomi الافتراضي على الجهاز، سجل جميع مواقع الويب التي زارها وكل شيء تم عرضه على ميزة موجز الأخبار من برنامج Xiaomi، والأكثر من ذلك، أن التتبع لا يبدو أنه توقف حتى عندما استخدم وضع التصفح التخفي.

وقال التقرير إنه مما أثار استيائه، أن جهاز شاومي - Xiaomi كان جيدًا في تسجيل المجلدات التي فتحها والشاشات التي تم تمريرها إليها، مضيفًا أن البيانات يتم نقلها بعد ذلك إلى الخوادم البعيدة التي يستضيفها عملاق التكنولوجيا الصيني الآخر، علي بابا.

بناء على طلب فوربس، قام باحث آخر في الأمن السيبراني، أندرو تيرني، بالتحقيق في القضايا بشكل أكبر.

وخلص تحليل أندرو تيرني، إلى أن متصفحات - Mi Browser Pro و Mint Browser، التي تم طرحها بواسطة Xiaomi على Google Play تجمع بيانات مماثلة.
 
ومن جانبها، نفت شركة شاومي - Xiaomi أنها تنتهك خصوصية المستخدم، وأكدت أنه ينقل البيانات المشفرة فقط.

في حين أن جمع بيانات المستخدم ليس أمرًا غير معتاد لشركات الإنترنت، فمن المفترض أن يفعلوا ذلك بإذن من المستخدمين لتقديم خدمات أفضل لهم، ولكن من المفترض أن تظل البيانات مجهولة المصدر حتى تظل هوية المستخدم مخفية.

لكن Cirlig وجد مشكلة في الطريقة التي تنقل بها Xiaomi البيانات إلى الخوادم البعيدة. قال إنه يمكن بسهولة فك تشفير البيانات التي يتم إرسالها ويخشى أن يعرف Xiaomi ما كان يشاهده على هاتفه.

وقال إن المشكلة ليست في النموذج الذي استخدمه فقط. ووجد أن العديد من النماذج الأخرى يمكن أن تؤدي نفس الوظيفة لتسجيل عادة استخدام الويب والهاتف الخاص.

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هواتف شاومي متصفح شاومي غابي سيرليج شاومي الأمن السيبراني Xiaomi Redmi Note 8

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