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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 9 من "شاهد عيان" لحسن الرداد

الأحد 03/مايو/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ويعرض لكم "الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفان حسن الرداد.

ـ تعدي رجالة "وهيب عزازي" على الدكتور "ياسر" الطبيب النفسي لـ "ندي" و"ليلة" و"عمر".

ـ "راجح" يتعدي بالضرب على طليق بسمة بعد اختطاف اولادها.

ـ اكتشاف خيانة زوجة " وهيب عزازي" مع "عادل".

ـ ظهور بعض المشاكل بين "راجح" وزوجته بسبب رغبتة في مقابلة ابنته.

ـ استعداد نجلة "وهيب عزازي" لـ السفر مع صديقها بعد كذبها على والدتها.

ـ يؤكد "وهيب العزازى" على "عمر شكري" أن حياة "ايزايت" مقابل حياة زوجته "ندى".

ـ انتهاء الحلقة على مقتل "ايزايت" ومصير "ندي" متوقف عليه.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

ومن بطولة حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



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