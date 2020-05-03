MBC تحسم الجدل حول إيقاف برنامج "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

رد مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "MBC"، على مسألة وجود أي نية لإيقاف برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، قائلا إن برنامج رامز جلال، ومسلسلي أم هارون، ومخرج 7 مستمرون.

وأضاف "حايك"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "هل لو هناك برنامج يحصد المرتبة الأولى على كافة المنصات، وشاهد الحلقتين الأولى منه أكثر من 200 مليون شخص يمكن إيقافه من باب المنطق".

وأضاف "حايك"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "هل لو هناك برنامج يحصد المرتبة الأولى على كافة المنصات، وشاهد الحلقتين الأولى منه أكثر من 200 مليون شخص يمكن إيقافه من باب المنطق".

انتقادات لبرنامج رامز جلال

وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانا عاجلا، قالت: من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم.





وأضاف البيان: تابعت نقابة الإعلاميين عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال، والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى، ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية، فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.





وتابع: إذ تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، لما يعرض على شاشتها، باعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى، وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج، لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.. وأخيرا لا يسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.





وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.



