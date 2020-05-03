تعرف على أبرز أحداث الحلقة التاسعة من "سوق الحرير"

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انتهت منذ قليل الحلقة التاسعة من المسلسل السوري سوق الحرير وهو من بطولة بسام كوسا وكاريس بشار وسلوم حداد.



وتبدأ الحلقة برفض أم عبد الله التي تلعبها هيفاء واصف الصلح مع قمر التي تلعبها كاريس بشار بعدما أدخلت السحر لكي يحبها عمران أكثر من زوجاته.



وتتوالى المفاجآت بعدما قرر صابر الذي يلعب دوره يزن خليل أن يقتل أحمد بعدما كشف قتله لفاطمة.



ويبدأ غريب الذي يلعبه سلوم حداد في التفكير بشراء منزل جديد للاستقرار فيه بعد مقتل زوجته فاطمة، وأما عن شمس فتثير الغيرة بين زوجات عمران بعد الشك في وجود علاقة بينهما.



المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ، وسلوم حداد، وكاريس بشار ، و فادي صبيح، ونادين تحسين بك ، وقمر خلف، وميلاد يوسف ، و ريام كفارنة ، و عبد الهادي، وشادي الصفدي، و أسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ، و نهال عنبر ، وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.



وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.