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آيتن عامر تتهجم على بيت ياسمين صبري

الأحد 03/مايو/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

بدأت الحلقة عندما تتبعت آيتن عامر "ريهام" أحمد مجدي "زياد" ، شاهدته وهو يصل ملك إلى بيتها، فغضبت وخرجت من السيارة وقررت أن تدخلبيت ملك وتسبب له ولها مشاكل.

فخرجت ريهام من سيارتها وأخذت تخبط على الباب بشدة، فإندهش كل من في البيت وطلب منهم زياد أن يذهب لفتح الباب، عندما ذهب وجد ريهام، فغضب وأخذها من يدها، طلب منها أن تركب السيارة، ذهبها إلى منزلها.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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