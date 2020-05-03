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الحلقة 9 من "بـ100 وش" وفاة غزال.. وعواقب أمام خطة النصب

الأحد 03/مايو/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "بـ100 وش" بفشل "سباعي" شريف دسوقي، في إتمام المهمة داخل البنك، عندما قام بغسل وجهه فسقطت الأنف المستعارة، وإزالة المساحيق التجميلية من على وجهه مما اضطره للإستعانة بـ"عمر" آسر ياسين، لخروجة بحيلة من البنك.

اتفقوا على تنفيذ الخطة في اليوم التالي، والجميع انتظروا "سباعي" لتحضيره "ماجي" علا رشدي، مرة آخرى ولكنه جاء متأخرًا تم وضع المساحيق التجميلية ليصبح المحامي عز الدين شكري، واصطحبهم "حمزة" بالسيارة التي قادها بسرعها فائقة وقبل وصولهم يقومون بحادث سير والسيارة تدخل فى عمود.

وأثناء التخطيط للمرة الرابعة فوجئوا بإتصال هاتفي من "نجلاء" دنيا ماهر، تخبرهم عن وفاة "غزال".

وفي مشهد آخر تحكي "نجلاء" عن كيفية تعرفها على عم "غزال" في الشارع أثناء وقوعه لتنقله إلى المستشفى التي تعمل بها ممرضة.

ويطلب منها "غزال" ان تنتقل معه إلى القاهرة لأنهه وحيد، وطلت معه ترعاه لمدة عشر سنوات.

وتنتهي الحلقة بإخبار "نجلاء" أفراد العصابة لوجود أقارب لعم غزال، من المنوفية، وهم على قدوم لإتمام عملية الدفن.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، دنيا ماهر، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎


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