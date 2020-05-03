أيمن بهجت قمر لـ"الفجر الفني": عملي مع الزعيم في "فلانتينو" أعظم وأهم الأعمال في حياتي.. ولهذا السبب كنت أخاف منه





- كيف تلقيت ردود الأفعال بعد عرض مسلسل "فلانتينو"؟

- كيف جاءت لك فكرة مسلسل فلانتينو؟



- كم من الوقت استغرق مسلسل فلانتينو؟



- هل شاركت في اختيار الممثلين للأدوار؟



- من صاحب فكرة اختيار عدد كبير من الفنانين ممن لم يسبق لهم الوقوف أمام الزعيم من قبل؟



- ما هي أجواء جلسات العمل على "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام؟



- هل كنت تحرص على حضور تصوير المسلسل؟



- كيف جاء اختيار الفنان سمير صبري للمشاركة بالعمل واستدعاء الايفيه الشهير "دة واحد صاحبي متعرفوش" من فيلم "البحث عن فضيحة"؟



- لماذا قررت الإبعاد عن كتابة الأغانى؟



- كيف تقضي وقتك في فترة الحجر الصحي المنزلي؟



- ما هي المسلسلات التي تتابعها في شهر رمضان؟















واحد من أشهر الشعراء في مصر والوطن العربي كتب لكبار المطربين، على رأسهم الهضبة عمرو دياب، إنه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الذي يشارك بالموسم الدرامي الرمضاني هذا العام من خلال كتابة مسلسل "فلانتينو" ويجسد بطولته الزعيم عادل إمام.وكان لـ"الفجر الفني" حوار مع الشاعر أيمن بهجت قمر؛ عن مسلسل "فلانتينو" تحدث به عن كواليس المسلسل وأجواءه مع الزعيم، وإلى نص الحوار:"الحمد لله".. سعيد بردود أفعال الجمهور على مسلسل "فلانتينو"، والجميع اتصل بي لكي يهنئني، كما قرأت تعليقات كثيرة جيدة.جاءت لي فكرة مسلسل "فلانتينو" منذ 3 سنوات الرئيسية والتي لم تعرض حتى الآن والمقرر أن يتم عرضها خلال الحلقات المقبلة، وعندما علمت أن الفنان عادل إمام، يبحث عن سيناريو مسلسل، عرضته على المخرج رامي إمام، ثم اجتمعنا مع والده في مكتبه.كتابة مسلسل" فلانتينو"أخذت وقت جيد في الكتابة، فهو استغرق 7 شهور.اختيار الممثلين في المقام الأول يعود إلى المخرج، ولكن اقترحت على رامي إمام، بعض الترشيحات وإن رأي أنه مناسب للدور يوافق وهو شخص متعاون للغاية.هي كانت تشاور بيني وبين المخرج رامي إمام، فقد أحببنا أن يكون في المسلسل الفنانين جيدين وأيضا كان البعض غائب عن الساحة لظروف خاصة، لذلك قررنا الإستعانة بممثلين أقوياء.الأجواء العامة مع الزعيم عادل إمام، كانت بالنسبة لي من أعظم وأهم الأعمال التي شاركت بها في حياتي؛ وأنا أرى أن الفنان عادل إمام من أكثر الفنانين الذين يفهمون أصول المهنة وهو يعرف "يعني إيه" مخرج ومؤلف، وكان دائما يتناقش معنا فقد كان المخرج رامي إمام؛ هو المرآة بالنسبة لي مع والده، لأن يعرف ما الذي يناسبه أما عن عملي مع الزعيم فهو شرف لي وإرتحت وتعلمت من التعاون معه.كنت حريص على حضور بعض المشاهد، المهمة فكنت أحضر في بداية التصوير، ولكن عند ماجاء الزعيم، كنت أخاف وأرحل وذلك لأنه تجمعه علاقة صداقة قوية بوالدي، فهو بمقام عم لي.جاءت فكرة وجود الفنان سمير صبري،في المسلسل، عندما كنت أتشاور مع رامي إمام، فهو شرف كبير مشاركة الفنان سمير صبري، وإستغليت وجوده في كتابة "الإيفيه" وكنا بدأنا تصوير المسلسل.قررت أن ابتعد عن كتابة الأغانى لفترة، ولم تكن دائما والمقرر أن أعمل في الفترة القادمة بالطريقة التي أرتاح بها.في أول ثلاث أسابيع من الحجر الصحي، لم أكن أخرج من المنزل وكنت أجلس بجانب زوجتي وأبنائي، إلا أنني حاليا أذهب إلى مكتبي حتى أباشر أمور عملي.أتابع مسلسل" فلانتينو" فقط.