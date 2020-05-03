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ليفربول نافس كبار أوروبا على نجم نابولي

الأحد 03/مايو/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية بأن مسئولي ليفربول أجروا إتصالاتهم مع مسئولي نابولي من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم السنغالي البالغ من العمر 28 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات كوليبالي في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كوليبالي مستعد للرحيل عن صفوف نابولي وذلك في حال وصول عرض مغرٍ له ولناديه الإيطالي كما أن نابولي لا يمانع رحيله في نهاية الموسم الحالي.

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