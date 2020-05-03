"أنا قلت الرد هيبقي قاسي".. شريف منير يعلق على تصفية إرهابيي بئرالعبد



وعلق"منير" قائلاً :" أنا قلت الرد هيبقى قاسي".



يذكر أن 18 عنصرًا إرهابيًا لقوا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في شمال سيناء في عملية نوعية لإجهاض محاولات الإرهاب الأسود لهدم الاستقرار.

وعلق"منير" قائلاً :" أنا قلت الرد هيبقى قاسي".

عبر الفنان شريف منير، عن سعادته بنجاح القوات المسلحة من الثأر لشهداء العملية الإرهابية ببئر العبد، حيث قامت القوات الجويه بإستهداف عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر التكفيرية قاعدة إنطلاق لتنفيذ عمليتها الإجرامية والتي تضم الكمائن والزخائر.