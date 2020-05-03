8 فوائد مذهلة للعزل المنزلي.. تعرف عليها

يعتبر العزل المنزلي من أهم الوسائل والأساليب التي تساعد على انحسار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسرعة احتوائه، حيث اتبعت أغلب دول العالم العزل المنزلي وسيلة فعالة في مواجهته، ولكن هناك من يرى أن العزل المنزلي يسبب حالة من الملل والاكتئاب، إلا أنه له فوائد كثيرة ويمكن استغلاله في تطوير الذات واكتساب عادات صحية جيدة.





وتستعرض بوابة الفجر أبرز فوائد العزل المنزلي في النقاط التالية:

1- يمكن استغلاله خاصة في شهر رمضان في التخلص من عدة عادات سيئة مثل عادة التدخين والوجبات السريعة، وهما تدمران الصحة وتمثلان خطورة على الجهاز المناعي، ويمكن استبدال عادة التدخين بعادات صحية مثل ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء واليوجا، وأيضًا ممارسة عادة القراءة، وأيضًا استبدال عادة التدخين بالطعام الصحي مثل تناول الفواكه والمكسرات والخضار وكل الأطعمة التي تساعدك وتطرد السموم من جسمك، ويعتبر العزل المنزلي في شهر رمضان فرصة لترك عادة شراء الوجبات الجاهزة وإمكانية تحضير الطعام بطرق صحية في المنزل، والتحكم في محتويات الطعام بحيث تكون قليلة الدهون والسعرات الحرارية واشتمال الوجبات على مزيد من الخضار والفاكهة، وتستطيع بالعزل المنزلي أن تحارب فيروس كورونا وتتخلص من العادات السيئة.





2- يؤدي العزل المنزلي إلى ترابط الأسرة وقضاء فترات أطول مع العائلة تغمرها المودة والدفء الأسري، وتعتبر فرصة كبيرة لا يجب إضاعتها.





3- العزل المنزلي يساعد على التأقلم حيث تعتني بنفسك أكثر نظرا لأن التفاعل الاجتماعي محدود في فترة العزل المنزلي، ما يساعدك على الإعتناء بنفسك أكثر وبحالتك النفسية.





4- يمارس كثير من الناس العمل من المنزل في فترة العزل المنزلي، ونظرا لأن العمل من البيت يكون أكثر صعوبة عن مكان العمل، حيث توجد كثير من المشتتات والمنزل مخصصًا للراحة، وهنا تكمن الحكمة من العزل المنزلي بشعور الناس بقيمة مكان عملهم.





5- العزل المنزلي يعلم الشخص الانضباط الذاتي حيث يمكن تنظيم الوقت، والقيام بإنتاج أشياء كثيرة مثل ممارسة الهوايات المفضلة، وممارسة الرياضة وتخصيص أوقات للراحة والاسترخاء ووضع روتين معين يتماشى مع الشخص ويسير عليه بانضباط.





6- العزل المنزلي يشجع على القيام بالأعمال المنزلية حيث تصبح مسؤولية المنزل مشتركة على كل أفراد المنزل ما يشجع على قيام الشخص بالأعمال المنزلية مثل التنظيف وغسل الأطباق وغسل الملابس، وإعداد وجبات طعام مفيدة وصحية.





7- العزل المنزلي يفيد في شعور الشخص بأهمية الحرية التي كان يعيشها قبل ذلك ويعرف قيمتها وبالتالي يصل إلى حالة الشعور بالشكر والامتنان.



