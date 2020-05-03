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"جايين لابسين بنطلون وبيبقوا جاهزين للمقلب".. تعرف على سبب ارتداء ضحايا رامز جلال بنطلون!

الأحد 03/مايو/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

منذ بداية برنامج "رامز مجنون رسمي"، وتوالى عدد من حلقاته لاحظ الجمهور ارتداء الفنانات "بنطالًا" عند حضورهم البرنامج مما أثار الجدل حول معرفة الفنانين أنه برنامج مقالب وليس كما يظهر عليهم بتفاجئهم برامز جلال أمام الجمهور وظل "البنطلون" هو نقطة الشك بين الجمهور ورامز جلال في مصداقيته.

وكشفت الفنانة بدرية طلبة عن سبب ارتدائها لـ"بنطلون" في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وهو أن فريق الإعداد قام بمحادثتها وأعلمها أنه برنامج مسابقات ومنافسات يسمى "كرسي الحقيقة" وأنه من الأفضل أن ترتدي "بنطلون"، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنا تنتهي حملة الشك والهجوم من الجمهور حول مصداقية برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث ردد البعض جملة "بييجو لابسين بنطلون بيبقو جاهزين للمقلب"وبتصريح بدرية  طلبة تظهر الحقيقة وهو عدم معرفة الضيف بوجود رامز جلال في هذا البرنامج

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة "mbc"في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

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