أوس أوس يقرر خطبة هايدي رفعت في "اثنين في الصندوق"



وبدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمشهد يجمع بين "زيكا" وحبيبته "كراميلا" أثناء جلوسهم على النيل والحديث حول احساس "كارميلا" بـ الغلط بسبب مقابلتها بـ "زيكا" وأكدت له بحبها له.



وقال "زيكا" لـ حبيبته أنه قرر بخطبتها، وافقت، وذهب الى المنزل ليبلغ والده وأخوه، وبعد حديث طال حول صفات أهلها واخلاقها وافق أهله، وبدأ "زيكا" في تجهيز نفسه للذهاب الى منزلها.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..











عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.