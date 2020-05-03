دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 9 من مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني

عرضت قناة Mbc مصر حلقة جديدة من مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، وننشر لكم في السطور التالية ملخص الحلقة 9 من مسلسل لعبة النسيان.





بدأت الحلقة 9 من مسلسل لعبة النسيان، بتذكر رقية لمواجهة قديمة بينمها وبين حماها يحيى الصرفي، حين سألته لماذا لا يحبها بدون سبب ليؤكد لها أنه دائمًا ما يشعر أنها تخفي شيئًا ما عن شخصيتها، وأنه متأكد أن هذا الأمر سينكشف في يوم ما.





ويستمر أبنها يحيى في محاولات اختبار ذاكرة رقية، عن طريق قيامة بسؤالها عن ذكرياتهما المرتبطة بممارسته لرياضة كرة القدم والتي شجعته رقية عليها، ليفاجئها يحيى أنها تكذب عليه، لأنها لم تسمح له بلعب الكرة قبل ذلك كما لم تذهب معه للسينما مثلما تقول.





ويقوم يحيى بإخبار رقية، أن جده على حق وأنها لم تعد تتذكره، ولكنها استطاعت مصالحته وإخباره أنها أخفت عنه فقدانها للذاكرة حتى لا يحزن.





وتتوالى الأحداث، بقيام رقية بمواجهة حماها وتلومه على ما قاله ليحيى حيث إنه من الممكن أن تنتكس حالته الصحية مرة أخرى، لكنه حماها يصر على موقفه تجاهها، ويؤكد أنها بالفعل لم تكن أمًا مثالية، وأنها كانت مهملة لابنها وتتركه طوال اليوم من أجل العمل أو الحفلات.



