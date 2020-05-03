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بعد مواجهة ابنها.. الحلقة 9 من "لعبة النسيان" لدينا الشربيني تتصدر ترند تويتر

الأحد 03/مايو/2020 - 04:04 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربيني، قائمة مؤشرات تريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر.

تتوالى المشاهد المؤثرة للنجمة دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان" ، فلم تتوقع "رقية" في أحداث الحلقة التاسعة أن يواجهها إبنها يحيى بحقيقة فقدانها للذاكرة مؤكدًا لها أنها تكذب وأنها لم تهتم يومًا بطموحه ولم تكن تشاركه هواياته ، وأن جده قال له أنها فاقده للذاكرة .

وواجهت رقية والد زوجها "يحيى" الذي يجسد دوره محمود قابيل وذلك في مشهد مؤثر اعترف لها فيه بكراهيته الشديدة لها لأنها كانت سببًا في فقدانه لإبنه أمجد .

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

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