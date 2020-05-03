بعد مواجهة ابنها.. الحلقة 9 من "لعبة النسيان" لدينا الشربيني تتصدر ترند تويتر

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تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربيني، قائمة مؤشرات تريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر.



تتوالى المشاهد المؤثرة للنجمة دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان" ، فلم تتوقع "رقية" في أحداث الحلقة التاسعة أن يواجهها إبنها يحيى بحقيقة فقدانها للذاكرة مؤكدًا لها أنها تكذب وأنها لم تهتم يومًا بطموحه ولم تكن تشاركه هواياته ، وأن جده قال له أنها فاقده للذاكرة .



وواجهت رقية والد زوجها "يحيى" الذي يجسد دوره محمود قابيل وذلك في مشهد مؤثر اعترف لها فيه بكراهيته الشديدة لها لأنها كانت سببًا في فقدانه لإبنه أمجد .



ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.