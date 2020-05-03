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عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

الأحد 03/مايو/2020 - 03:53 ص
أحد الإرهابيين
أحد الإرهابيين
هبة عبد الحفيظ
حصلت بوابة الفجر، على الصور الأولى لمقتل ١٨ عنصرا ارهابيا، عقب تبادل اطلاق النيران مع قوات الشرطة في شمال سيناء

ولقى 18 عنصرًا إرهابيًا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في شمال سيناء في عملية نوعية لإجهاض محاولات الإرهاب الأسود لهدم الاستقرار. 

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ عناصر إرهابية من منطقة بئر العبد وكرا لاختبائهم وتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية لاستهداف قوات الأمن والقوات المسلحة. 

وتشير المعلومات الأمنية تخطيط للقيام بأعمال تستهدف المنشآت الشرطية، وترجح ضلوعهم في حادث استهداف مركبة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة رجال القوات المسلحة.  

وأكدت المعلومات استعدادهم لتنفيذ عمليات من بينها تجهيز انتحاري لاستهداف المنشآت خلال شهر رمضان المعظم، إلا أن اكتشاف مكان اختبائهم حال دون تنفيذ خطتهم.  

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات مكافحة الإرهاب الوكر الإرهابي وحال وصول القوات بادر العناصر الإرهابية إطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات النيران، واستمرت عدة ساعات. 

أسفر ذلك عن مصرع 18 عنصرًا والعثور على 13 قطعة سلاح ناري و2 حزام ناسف و3 عبوات ناسفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتمشيط المنطقة. 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لتولى التحقيقات. 

جاء ذلك استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحظة العناصر الارهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية. 

كانت وزارة الداخلية في وقت سابق نعت شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، كما توجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين. 

وأكدت الوزارة على أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن مقدرات الوطن.
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء
عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

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سيناء بوابة الفجر بئر العبد القوات المسلحة الفجر الداخلية أخبار 18 إرهابي

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