Advertisements

إدوارد يكسر قلب هبة عبد الغني في "فرصة تانية"

الأحد 03/مايو/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

طلب إدوارد "مستر سامح" من زميلته في العمل "صافي" هبه عبد الغني أن تحجز له في مطعم هو وزوجته، فوافقت وفعلت ذلك، عندما ذهب مستر سامح مع زوجته راقبته صافي، جاء لزوجته إتصال هام للعمل فإضطرت أن تترك مستر سامح، فجاءت صافي وذهبت لمستر سامح، إندهش من وجودها في المكان، طلبت صافي من مستر سامح أن تجلس معه.


وافق مستر سامح لكنه كان غضب وإعترفت له بحبها لها، لكنه غضب وطلب منها أن تترك المكان، في اليوم التالي في الشركة ذهبت إليه لتتحدث معه لكنه غضب وقال لها سأنسى ما حدث أمس وأمرها هي أيضاً بنسيانه.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 3 ساعات

"الأعلى للشؤون الإسلامية" يزف خبرًا سارًا عن صلاة التراويح (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة