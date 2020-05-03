بعد فقدان حلم الغناء.. أوس أوس يفقد حبيبته



وفي أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" ذهب "زيكا" وعائلته الى منزل العروسة، وعندما علمت والدت العروسة بشغلهم، طلبت من "كراميلا" أن تطردهم من المنزل، ولكن خرجت وجدت والدها في ضيافتهم، ويتحدث معهم.



ولاكن والد العروسة لم يعلم بـ مهنتهم وبمعرفته بكونهم جامعين قمامة هذا ما أثار غضبة، ونشبت خلاف بين الأسرتين ولا يستطيع "زيكا" ايقافه واقتصر الموضوع على طردهم خارج المنزل، وما على "زيكا" الا البكاء بسبب فقدان حب حياته.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..





عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.