Advertisements

حازم إمام يكشف أخر تطورات تجديد عقده مع الزمالك

الأحد 03/مايو/2020 - 03:58 ص
حازم إمام
حازم إمام
محمد الدمتناوي

تحدث حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إمكانية تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وينتهي عقد حازم إمام نهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب أنه مستعد التوقيع على بياض خلال الفترة المقبلة.

 

وجاء قرار حازم إمام للتوقيع على بياض، لترك الحرية الكاملة للفريق الأبيض من الناحية المادية، على تمسكه الكامل للبقاء مع الزمالك وإنهاء مشواره في ميت عقبة.

 

وكان حازم إمام قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، لكن اللاعب فضل البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ ساعة و نصف

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 3 ساعات

"الأعلى للشؤون الإسلامية" يزف خبرًا سارًا عن صلاة التراويح (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 9 ساعات

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة