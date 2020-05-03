حازم إمام يكشف أخر تطورات تجديد عقده مع الزمالك

تحدث حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إمكانية تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد حازم إمام نهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب أنه مستعد التوقيع على بياض خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار حازم إمام للتوقيع على بياض، لترك الحرية الكاملة للفريق الأبيض من الناحية المادية، على تمسكه الكامل للبقاء مع الزمالك وإنهاء مشواره في ميت عقبة.

وكان حازم إمام قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، لكن اللاعب فضل البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل