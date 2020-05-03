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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الجديدة من "اتنين في الصندوق" لـ أوس أوس والميرغني

الأحد 03/مايو/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقةالجديدة، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.

ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق".

ـ شقيق "سونيا الراقصة" يبدأ في توزيع المخدرات مع الحاج.

ـ زيكا يقابل كراميلا ويقرر التقدم لـ خطبتها.

ـ خروج "نونا" وخطيبها لـ الجلوس في احدي الكافيهات وحمدي الميرغني يراقبهم.

ـ شوقا يعطي "نونا" موبايل جديد حتى يستطيع التواصل معها.

ـ زيكا يعرض فكرة الخطوبة على شقيقه شوقا والأخير يوافق.

ـ موافقة "الدوعكي" على التقدم لـ خطبة "كراميلا".

ـ طرد زيكا من منزل والد كراميلا بسبب عملة كـ جامع قمامة.

ـ قرر بيومي فؤاد حضور التحقيقات بنفسه في السفارة المصرية.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..

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