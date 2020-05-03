أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية"

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عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



بدأت الحلقة عندما تتبعت آيتن عامر "ريهام" أحمد مجدي "زياد" ، شاهدته وهو يصل ملك إلى بيتها، فغضبت وخرجت من السيارة وقررت أن تدخلبيت ملك وتسبب له ولها مشاكل.



فخرجت ريهام من سيارتها وأخذت تخبط على الباب بشدة، فإندهش كل من في البيت وطلب منهم زياد أن يذهب لفتح الباب، عندما ذهب وجد ريهام، فغضب وأخذها من يدها، طلب منها أن تركب السيارة، ذهبها إلى منزلها.





ذهب مستر سامح مع زوجته راقبته صافي، جاء لزوجته إتصال هام للعمل فإضطرت أن تترك مستر سامح، فجاءت صافي وذهبت لمستر سامح، إندهش من وجودها في المكان، طلبت صافي من مستر سامح أن تجلس معه.







وافق مستر سامح لكنه كان غضب وإعترفت له بحبها لها، لكنه غضب وطلب منها أن تترك المكان، فأتت زوجة مستر سامح فجأة، إندهشت من وجود صافي في المكان، فنجد أحمد النجار "مصطفى" "صافي" من الموقف التي وضعت نفسها به، فجاء مصطفى لكي ينقذ الموقف وقال لزوجة مستر سامح أنه كان معها، جلسوا مع مستر سامح عندما تركتيه.





وكان مصطفى في المطعم لأنه كان يراقب صافي أيضاً، ثم أخذ صافي وركبت معه في السيارة، طلب منها أن يذهبوا في كافيه حتى يتحدث معها في موضوع ورفضت، لكن أخذها.





إعترف مصطفى بحبه لصافي، فغضبت صافي وقالت له أنا أكبر منك ب 10 سنوات، فقال لها ومستر سامح متزوج لماذا أعجبتي به، فقالت له هذا جيد أنت تعلم أنني أحب شخص فإتركني، فرقض وقال لها أعطيني فرصة أقرب منكِ، أمسح من ذاكرتك مستر سامح، لكنها رفضت وتركته.





في اليوم التالي في الشركة ذهبت إليه لتتحدث معه لكنه غضب وقال لها سأنسى ما حدث أمس وأمرها هي أيضاً بنسيانه.



طلب عصام السقا "خالد" من سارة الشامي "شرين" أن يخرج معها، فوافقت شرين على هذا الطلب وخرجت معه، فذهبوا إلى المول وصاروا يمشوا فيه كثيراً.



فملت شرين وقالت له ما هذه الخروجة، فرد عليها قائلاً ماذا تريدين، فقالت أريد هذا العقد، فقال لها هو جيد لكنه غالي كثيراً، أخاف أن أدخل المحل وأسأل عن سعره، فردت عليه قائلة هذه المشكلة.





فطلبت منه شرين أن تذهب لبيتها فقال لها سأطلب لكي سيارة فردت عليه بدهشة قائلة سيارة!! هل أنت لا تمتلك سيارة، فرد عليها قائلاً لا أملك سيارة، فغضبت وقالت له أطلب سيارة تصلني إلى بيتي.







ثم قابلها خالد في اليوم التالي في الشركة، فذهب إليها وقال لماذا لا تردي على هاتفي أمس، فقالت له تعبت كثيراً من المشي، لم أُخذ بالي، تركته.







ذهب أحمد مجدي "زياد" إلى بيته، وجد ريهام تجلس مع والده في المنزل، فعاملها بلطف، قال لها الكثير من الكلمات الجميلة مما أدهش ريهام ووالده، فطلب منهم أن يذهب لكي يحضر عصير لريهام.





أحضر زياد عصير جوافة ووضع فيه برشام منوم لريهام، عندما نامت سحب منها عينة دم بواسطة سرنجة، لكي يتأكد هل هي حامل منه أم هذه خدعة.







أفاق والد ملك "ياسمين صبري" ، تأسفت ملك عن ما حدث منها، من تعلية صوتها عليه، تقبل والدها الأسف.



خططت شركة ملك بأن تقوم بمشروع هام، كان أهم شئ بالمشروع السرية التامة، عدم تسريب البيانات لأي شركة آخرى، وقعت ملك ومستر سامح في فخ كبير حيث تم تسريب البيانات.





أتصل مستر سامح على ملك وهي في منزلها وطلب منها أن تأتي الشركة، بسبب هذه المشكلة التي حلت عليهم، ثم سألت ملك عن رفعت، توقعت أنه من قام بفعل ذلك.





تزوج دياب من فتاة، أحضرها في منزل مريم، أخبر مريم بها وقال لها رحبي بدرتك، هنا إنتهت الحلقة.













