داليا مذعورة ..ؤالحسد والعفريت دفعة واحدة (فيديو)

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حلت الفنانة داليا البحيري، ضيفة على قناة Mbc، ببرنامج "خلى بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.





وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في داليا البحيري منها، أنها جعلت خادمتها تدعى الإصابة بالصرع وأنها ملبوسة، ثم هاجمت الخادمة، داليا البحيري وظلت تسب فيها قائلة"وشك بومة هي السبب مشوها من هنا"، ثم بعد ذلك صرخت فيفي عبده وأغمى عليها.



ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.





يشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.







