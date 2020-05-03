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الحلقة 9 من "لما كنا صغيرين".. مشادة كبيرة وضرب أثناء دفن نهى.. ويحيى يهدد حسن بالقتل

الأحد 03/مايو/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بذهاب "دنيا" ريهام حجاج، إلى مكتب "ياسين" خالد النبوي، لتعتذر عن ما بدر منها في قسم الشرطة أمام الضابط حين قالت بأنها تتهم "سليم" محمود حميدة، في قتل "نهى" نسرين أمين، وهو ما اعتبره في غير وقته.

وخلال الجلسة بين "دنيا" و"ياسين" قال بأن "سليم" يخبيء شيئًا خطيرًا عن "يحيى" محمود حجازي، اذا قالها ستؤذي الكثير، وستظهر براءة "حسن" نبيل عيسى.

تحدث مواجهة بين "حسن" و"يحيى" بعد الذهاب الأخير له واتهامه بقتل "نهى" ليدور بينهما حوار يكشف الضغائن التي يحملاها كلًا منهما للآخر.

وحاول "يحيى" إثارة شكوك "حسن" في "نهى" بإتهامه لخيانتها له مع غيره من الأصدقاء، وهدده بالقتل إن لم يحكم عليه بالإعدام فى القضية المحبوس على ذمتها.‏

وتذهب "هالة" منه فضالي، طليقة "ياسين" خالد النبوي، وترى "دنيا" وهي تخرج من مكتبه وتقتحم عليه المكتب وتكشف غيرتها من "دنيا"، ولكنه يواججها قائلًا: "جاية هنا بصفتك ايه" ليمسك يدها ويطردها من المكتب.

تخرج "هالة" من المكتب، وتذهب إلى "دنيا" في فيلتها وتهددها بالقتل إن لم تبتعد عن "ياسين".

وتنهتي الحلقة بتصريح من النيابة لدفن "نهى" ويوافق أخوها الشيخ حامد على ‏استلام جثتها نزولًا على رغبة والدته، ويذهب ليخبره والده بوفاة ابنته ولكن لا يبالي أو تظهر عليه أي نوع من علامات الحزن.

أثناء مراسم دفن "نهى" ينفعل "حامد" شقيقها على "دنيا" و"وائل" كريم قاسم، وسؤاله عن سبب حضورهم وعند محاولة "وائل" الدفاع عن "دنيا" يتدافع "حامد" وأصدقائه ويضربونه بينما ‏تحاصر بعض السيدات "دنيا" لمنعها من إنقاذه.‏

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، محمود حجازي، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد علي‎.‎

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