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آخر تطورات بيع مدافع برشلونة

الأحد 03/مايو/2020 - 04:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد الدمتناوي

أشار تقرير صحفي، عن أخر تطورات بيع مدافع برشلونة، وذلك خلال الفترة المقبلة.

 

ويرغب برشلونة في التخلص من مدافعه صامويل أومتيتي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هناك ثلاث لاعبين في برشلونة غير قابلين للبيع، وهم ليونيل ميسي، ومارك أندريه تير شتيجن، وفرينكي دي يونج.

 

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يحاول إقحام أومتيتي ضمن أي صفقة تبادلية، وأنه أكثر لاعبي الفريق الحصول على استفسارات.

 

وواصلت الصحيفة، أن أومتيتي تلقى استفسارات من كل من مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وإنتر ونابولي وباريس سان جيرمان.

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