الموت يُفجع إعلامي شهير













أعلن الإعلامي والفنان تامر شلتوت عن وفاة شقيقة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتب تامر شلتوت منشورًا قال فيه :"انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت أثر حادث سيارة.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاه الظهر".وتابع تامر شلتوت قائلًا :"اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، إن لله وإنا إليه راجعون،برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء له"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.وفي سياق آخر،كانت آخر أعمال الفنان تامر شلتوت الدرامية مسلسل"ختم النمر" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج،تأليف محمد عبد المعطي، بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال أمير صلاح الدين.