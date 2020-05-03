نجم براجا البرتغالي على رادار الأهلي

كشفت تقارير صحفية محلية، أن أحمد حسن كوكا نجم هجوم براجا البرتغالي والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، لفت اهتمام مسئولي الأهلي الذين يسعون لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت التقارير الصحفية بأن ذلك يأتي في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى تلك اللحظة، وذلك بسبب إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لاعبين إلى 3 لاعبين بداية من الموسم المقبل خصوصًا، وأنه هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.





وأوضحت التقارير الصحفية أن أحد مسئولي الأهلي تواصل مع أحمد حسن كوكا، الذي أبدى موافقته على العودة إلى مصر واللعب للأهلي تحديدًا، وأنه أعلن من قبل عدم اللعب في مصر لأي ناد غير الأهلي على الرغم من تلقيه عرضًا مغرياً من أحد أندية الدوري المصري.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي يضم 6 لاعبين أجانب هم السنغالي أليو بادجي والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيو أجايي والتونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي.