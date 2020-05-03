أسيل عمران عن فترة "الحجر المنزلي": اكتشفت أني شاطرة بالطبخ وعملت حواجبي









حلت الفنانة أسيل عمران، ضيفة في تاسع حلقات برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.وكشفت أسيل، عن مواهبها في فترة الحجر المنزلي وقالت إنها تأكدت من مهارتها في الطبخ والاهتمام بتسريحة شعرها والمكياج ورسم الحواجب بمفردها أيضًا.وتحدثت عن مشاركتها في المسلسل الكوميدي مخرج 7 وقالت إن الكوميديا لها طابعًا خاصًا وأن التمثيل والتصوير أكثر سلاسة من الدراما.يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.