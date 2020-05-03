Advertisements

4 شباب مرشحين لخلافة الجوكر في الأهلي

الأحد 03/مايو/2020 - 04:49 ص
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية، أن قطاع الناشئين في الأهلي عرض على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، عددًا من العناصر الشابة من أجل المشاركة في التدريبات وتصعيدها للفريق الأول في الفترة المقبلة.

 

وأكدت التقارير الصحفية أنه تم ترشيح الرباعي أحمد سيد عبد النبي وإبراهيم السيد وفارس طارق بالإضافة إلى كريم يحيى والمعار إلى صفوف سموحة، وذلك من أجل خلافة أحمد فتحي نجم الفريق الذي تأكد رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي إلى براميدز.

 

وأوضحت التقارير الصحفية أن الساعات الماضية كانت قد شهدت تعطل مفاوضات الأهلي مع رجب بكار الظهير الأيمن لبراميدز من أجل الإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.

أخبار تهمك

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 9 ساعات

"الأعلى للشؤون الإسلامية" يزف خبرًا سارًا عن صلاة التراويح (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

خالد أبوبكر يكشف اعترافات زوجة هشام عشماوي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

03:53 ص

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

عاجل.. الصور الأولى للإرهابيين المقتولين في بئر العبد بسيناء (فيديو)

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة